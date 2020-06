Via Gela: 18enne con monopattino investito da un’auto

Ancora un incidente stradale in monopattino. Dopo i vari casi nella Capitale in questi giorni, la polizia locale è intervenuta ieri mattina in via Gela, all’Appio. Anche qui, come l’altra notte sul lungotevere, un giovane su un monopattino è stato investito da un’auto: il 18enne è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice verde al San Giovanni. Fortunatamente non è grave. Insomma continua l’allarme sicurezza legato al diffondersi delle tavole elettriche nella Capitale. Si chiede di regolamentare con più severità la circolazione dei monopattini, sia quelli di proprietà sia quelli a noleggio, proprio nel tentativo di limitare gli abusi e gli incidenti, che nelle ultime settimane si sono ripetuti a cadenza quotidiana.