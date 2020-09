Rapina in banca in via Gallia nella filiale della Banca Carige. Due soggetti, con il volto nascosto da occhiali e mascherina chirurgica, armati di pistola hanno minacciato dipendente e poi si sono fatti consegnare il denaro, 15mila euro. Il tutto è accaduto ieri mattina. I banditi sono poi fuggiti a bordo di una moto in direzione piazza Tuscolo. Non ci sono stati feriti, indaga la Polizia.