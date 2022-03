Via Gallia: emergenza Ucraina, raccolta per aiutare chi è in difficoltà

Non si puo’ rimanere indifferente per quanto sta succedendo in Ucraina. L’associazione di volontariato Angeli in Moto si sta adoperando in una mobilitazione per portare aiuto a chi in questo momento è in fuga e vede stravolta la propria vita.

Sono necessari beni di prima necessità, come alimenti non deperibili, prodotti per l’igiene per adulti e bambini, biancheria, coperte e capi invernali. I capi devono essere nuovi o in perfette condizioni e imbustati singolarmente.

Il punto di raccolta è quello della chiesa della Natività in via Gallia 162. Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere al parroco Monsignor Paolo Mancini.