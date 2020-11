Via Fortifiocca: incendio nella notte; un’auto bruciata

Un incendio è divampato nel cuore della notte in via Fortifiocca, di fronte a villa Lazzaroni, tra le auto parcheggiate nello spartitraffico che corre lungo la strada, coinvolgendo un’autovettura. Le fiamme sono state completamente domate trequarti d’ora dopo dai vigili del fuoco. Sono ignote al momento le cause dell’incendio. Gli agenti di polizia accorsi sul posto hanno provveduto ai rilievi del caso. Adesso toccherà agli inquirenti scoprire se dietro alle fiamme c’è stata la mano dell’uomo o se sono state originate da un corto circuito.

(foto Luca di Bernardo – gruppo fb Quartiere Appio-Latino e Tuscolano)