Via Fortifiocca: brutto incidente tra autobus, camion e auto

Nel primo pomeriggio l’ autobus della linea 87 è rimasto coinvolto in un brutto incidente in via Fortifiocca angolo via Carlo Denina. Poco dopo le 13 il mezzo di linea, si è scontrato con un camion che tentava di girare su via Denina coinvolgendo anche un auto che ha tamponato il grosso automezzo. I vigili del fuoco, intervenuti insieme alle forze dell’ordine, hanno messo in sicurezza l’area e collaborato per soccorrere i viaggiatori. I soccorritori sono ancora impegnati a stabilire cause e dinamiche dell’incidente. Ovviamente tutto il quadrante è completamente bloccato e il traffico paralizzato in tutta la zona.