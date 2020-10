Sono apparsi in tutta via Foligno fino a via La Spezia , i cartelli di divieto di sosta della Areti società elettrica legata all’ Acea. Non si può parcheggiare fino al 31 settembre, chissà se a qualcuno arriverà la multa per aver lasciato la macchina in divieto proprio quel fatidico giorno.

(Foto Corriere.it)