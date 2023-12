Via Eurialo: cadono vasi per il forte vento, sfondato parabrezza di un’auto

Il forte vento che ha colpito questa mattina Roma, con raffiche fino a 80 chilometri orari sta provocando molti danni. La corrente ha già fatto cadere vasi e tegole da tetti e balconi nonché sradicato diversi alberi: in via Eurialo, due grossi vasi sono caduti da un balcone sfondando il parabrezza di un’ auto parcheggiate e rischiando di colpire due persone che transitavano in quel momento sulla via. Si raccomanda di non sostare sotto alberi, balconi o impalcature di cantieri. Inoltre bisogna mettere in sicurezza gli oggetti che potrebbero spostarsi o cadere a causa del forte vento.