Via Cesare Baronio: un nuovo progetto di area verde

In settimana è stato approvato in Giunta il progetto di fattibilità tecnico-economica per la Riqualificazione dell’area verde in Via Cesare Baronio. Un intervento necessario in un’area da tempo in stato di degrado. Un’area verde attrezzata con parco giochi senza barriere architettoniche, per favorire la socializzazione e il gioco tra bambini con ogni tipo di abilità e per ogni età, con spazi dedicati allo sport e al fitness e con una zona dedicata ai nostri amici a quattro zampe.

Questo è quanto stato comunicato da Estella Marino Assessora Municipio VII e Francesco Laddaga nostro presidente di Municipio.

Monitoreremo e toccheremo con mano i progressi di un progetto sicuramente ambizioso, e nello stesso tempo fattibile, sperando che tutto ciò non rimanga solamente su carta.