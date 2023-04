Via Casalmonferrato: entra in casa di un’anziana e scappa con un dipinto di Failla e due candelabri

Ancora un furto con destrezza, legato a una truffa ai danni di un’anziana di 92 anni derubata di un dipinto del pittore di Fabio Failla e di due candelabri d’argento. Probabilmente grazie a un basista, il truffatore era riuscito a farsi aprire dall’anziana donna grazie a uno stratagemma spacciandosi per un amico di familiari. Una volta introdotto nell’appartamento in via Casalmonferrato, il giovane ladro si è impossessato di un dipinto del pittore di Fabio Failla e di due candelabri d’argento. Fortunatamente il giovane (ricercato per vari reati dello stesso tipo) è stato individuato dagli investigatori e tratto in arresto.