Via Carlo Felice: in via di completamento la riqualificazione

Con una seconda tranche di interventi sarà completata, come previsto, la riqualificazione del Giardino di via Carlo Felice, nel Municipio I. E’ quanto fa sapere il Comune di Roma. La splendida area verde di oltre 2 ettari, a ridosso delle antiche Mura Aureliane, compresa tra le basiliche di Santa Croce in Gerusalemme e San Giovanni in Laterano, dopo non pochi periodi bui, sembra finalmente avviata a nuova vita.

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, è in corso la gara per la realizzazione dei lavori previsti dal progetto esecutivo, approvato dalla Giunta capitolina con uno stanziamento di circa 300mila euro (250mila euro l’importo a base di gara).

“Come previsto, completiamo l’opera di riqualificazione di un’area verde di grande valore storico, molto amata dai cittadini e adottata dall’Associazione Amici del Parco Carlo Felice che se ne prende cura regolarmente. Per la progettazione degli interventi a completamento dell’opera si è tenuto conto anche delle loro richieste e, grazie ad una proficua sinergia, è stato possibile sviluppare specifiche soluzioni. Stiamo riqualificando molte ville e giardini con un’attenzione filologica estrema, una cura necessaria in una città che ospita un enorme patrimonio storico-archeologico. Nondimeno cerchiamo di rispondere alle esigenze della cittadinanza, soprattutto in questo giardino molto frequentato dagli abitanti del quartiere – spiega l’assessora alle Politiche del Verde Laura Fiorini.

I lavori eseguiti nella prima fase con un investimento di 265mila euro (costo dell’appalto circa 203mila euro con un ribasso d’asta di oltre il 26%) hanno interessato principalmente le aiuole prospicienti piazza San Giovanni in Laterano, con il ripristino dell’impianto di irrigazione e del disegno originario, realizzato nel 1932 da Raffaele De Vico. Con questo secondo lotto si provvederà a realizzare ulteriori interventi strutturali, architettonici e vegetazionali, autorizzati dalla Soprintendenza ai Beni culturali.

Nel dettaglio, il progetto prevede l’estensione dell’impianto di irrigazione a tutta l’area verde, il consolidamento della scarpata in alcuni punti per evitare il dilavamento, la sostituzione di un tratto di impianto di scarico delle acque. Questi ultimi due interventi sono volti ad evitare il frequente allagamento di parti del giardino. In corso d’opera si valuterà la possibilità di interrare un serbatoio per il riciclo delle acque e sarà predisposto l’allaccio di una fontanella per l’eventuale realizzazione di una nuova area cani.

Specifici interventi sulla vegetazione sono stati pensati anche per accogliere l’utenza e ottimizzare la vivibilità di alcune aree. In alcuni spazi è prevista la messa a dimora di piante aromatiche di varie specie, tra cui rosmarino, timo, salvia e citronella, a formare ‘giardini dimostrativi’ che potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività didattiche organizzate dagli adottanti in collaborazione con le scuole del quartiere.

Nello spazio adibito al gioco del calcio si interverrà compattando il terreno e delimitando l’area con una bordura anti-spolvero di piante resistenti al calpestio, mentre un’area gioco per adulti e bambini sarà pavimentata e allestita con tavoli da scacchi e ping-pong che verranno donati dall’Associazione Amici del Parco Carlo Felice. Previsto, infine, un intervento di rigenerazione del verde anche nelle aiuole sul lato esterno della cancellata, verso piazza San Giovanni, con piantumazione di nuovi arbusti.

Scrive Sara Marullo presidente dell’associazione Amici del Parco Carlo Felice. “Quando abbiamo adottato il parco quattro anni fa c’eravamo proposti – oltre a riportarlo ai suoi antichi splendori dal punta di vista estetico – di trasformarlo in un luogo di incontro e di cultura. Musica, teatro, dibattiti, eventi e laboratori per bambini, tanti progetti realizzati anche con altre associazioni per rendere davvero il nostro parco un luogo di rigenerazione urbana. Come ho ripetuto tante volte il nostro modo di operare è un esempio di cittadinanza attiva, di come un gruppo di cittadini attraverso la sua costanza e il suo impegno possa fornire un apporto significativo al bene della comunità. Fare politica è questo, senza bisogno di appartenere esplicitamente a un colore, impegnarsi per il bene della polis, dei cittadini come siamo noi, cercando nel contempo d’essere un pungolo e uno stimolo per le Istituzioni”.