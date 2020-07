Roma e il verde pubblico, un rapporto sempre più difficile. Quel polmoncino verde di via Carlo Felice, a San Giovanni, è sempre più in difficoltà. Ecco l’ennesimo albero in meno, come dimostra la nostra foto.

Il nastro dei vigili urbani segna purtroppo il confine con l’ennesima ferita. A pochi giorni dai tagli nella zona di via La Spezia e via Pozzuoli per il nuovo cantiere, anche a San Giovanni un nuovo colpo per gli amanti del verde. E della vita vera.