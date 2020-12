Nella giornata di oggi, lunedì 28 dicembre 2020, alle ore 9,30 circa, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Camilla a Roma, su richiesta del 118 per assistenza a persona obesa. Dopo aver chiamato il 118, il personale sanitario ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco che sono intervenuti tramite manovre Saf e l’utilizzo dell’autoscala in modo da poter estrarre dalla propria abitazione la signora per poterla trasportare all’ospedale più vicino