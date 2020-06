Via Britannia: corpo senza vita giace sul marciapiedi da diverse ore

Il corpo senza vita di una donna giace sul marciapiede di via Britannia da diverse ore. Riversa sull’asfalto davanti allo studio di un dentista, coperta da un telo, una parte del marciapiede delimitata con il nastro bianco rosso, mentre il traffico locale delle ore di punta continua incessante il suo flusso. Forse un suicidio, sarà il magistrato a stabilirlo. Intanto giungono le forze dell’ordine allertate dai passanti. Giunge anche un’ambulanza ma il personale medico del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso.

(Foto Luca Vittoni – gruppo fb Sei dell’Appio Latino se)