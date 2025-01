Via Baccarini: un incendio nella notte ha distrutto auto e motorini

Una notte di terrore pochi minuti dopo le 4:00, in via Baccarini. Alcune esplosioni hanno svegliato i residenti, che subito dopo hanno visto le fiamme salire dalla strada, in via Gaspare Finali, all’incrocio con via Cesare Beccarini. L’incendio ha divorato tre auto e tre moto, parcheggiate in strada, lasciando i cittadini in preda allo spavento e svegliati di soprassalto. A causa dell’incendio, una donna è stata trasportata all’ospedale San Giovanni per problemi legati all’inalazione di fumo. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazioni.