Via Arrigo Davila: rapina alle poste in pieno giorno

Erano le 14 di ieri pomeriggio quando due banditi, uno con parrucca e baffi, e l’altro con un cappuccio calato sul volto hanno fatto irruzione nell’ufficio postale di via Arrigo Davila. Un colpo durato una ventina di minuti, realizzato da professionisti con pistole in pugno. banditi hanno obbligato le persone a sdraiarsi per terra. I rapinatori hanno anche preteso che gli ostaggi gettassero a terra i telefonini in modo che nessuno potesse chiamare i soccorsi. Infine hanno prelevato il bottino dalla cassaforte: oltre duecentomila euro in contanti.