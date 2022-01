Via Arrigo Davila: appartamento in fiamme, 6 persone intossicate

Questa mattina intorno alle 4:30 un vasto incendio si è sviluppato in un appartamento al settimo piano in via Arrigo Davila al civico 42 in zona Colli Albani a Roma con 6 persone rimaste intossicate. Tra questi una bambina e l’anziana proprietaria dell’appartamento. Le fiamme si sono sviluppate all’interno dell’abitazione, e hanno coinvolto due ambienti. Momenti di paura, durante le operazioni di spegnimento di soccorso, è stato necessario evacuare precauzionalmente i residenti, che sono stati fatti scendere in strada. A dare l’allarme sono stati i cittadini, che hanno notato le fiamme e fumo denso provenire dall’abitazione. Il bilancio è di 6 persone rimaste lievemente intossicate e trasportate agli ospedali Sant’ Eugenio e S.Giovanni.

(Foto Monica Buraglini – gruppo fb Quartiere Appio-Latino-Tuscolano)