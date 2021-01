Via Appia Nuova: vandalo armato di coltello danneggia auto parcheggiate

Un uomo di 30 anni, sabato pomeriggio, e’ stato arrestato in via Appia Nuova a Roma, all’altezza del civico 110, mentre danneggiava delle auto in sosta rompendone gli specchietti. L’uomo di origini malesi, irregolare sul territorio italiano, dopo alcune segnalazioni dei passanti è stato fermato dai Carabinieri di San Giovanni. In tasca aveva un coltello con lama spaccata ed è stato denunciato per i reati di danneggiamento, porto di oggetti atti a offendere e violazione del decreto di espulsione. Al momento del fermo, l’uomo era in stato di alterazione psicofisica ed e’ stato condotto all’ospedale San Giovanni per accertamenti