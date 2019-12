Lo zoo di Roma cresce di nuovi esemplari, questa volta avvistati in via Appia Nuova. Si perchè oltre ai gabbiani, volpi,cinghiali,topi ecc, è stato avvistato anche un toro maremmano che brucava tranquillamente l’erba vicino l’ippodromo di Capannelle. Forse scappato da un recinto adiacente, l’animale placidamente pascolava noncurante dello stupore degli automobilisti che transitavano sulla sempre trafficatissima via Appia.

(Foto Messaggero)