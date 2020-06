Via Appia Nuova: furto alla gioielleria Raggi

All’Appio negli ultimi mesi si sono registrate molte rapine ai danni di gioiellerie. Probabilmente sempre la stessa “gang” specializzata in furti con scasso ai danni di negozi di preziosi. Martedì notte, è finita nell’obiettivo della banda la gioielleria Raggi di via Appia Nuova. Almeno tre individui hanno agito in modo molto rapido spaccando con un martello le vetrine per poi prendere il contenuto: bracciali ed altri oggetti preziosi. Agiscono con velocità, rubano quello che possono, con il volto incappucciato, e scappano prima che possano essere fermati. Per entrare nel negozio sono riusciti a spaccare una serranda. I danni ammontano per migliaia di euro. Ora è tutto al vaglio degli inquirenti, le testimonianze e le immagini delle telecamere della zona.