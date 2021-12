Via Appia Nuova: dopo l’abbattimento si riparte con nuove piantumazioni

Finalmente una piccola svolta, che sarà osservata speciale dai residenti e dalle associazioni ambientaliste la gestione del verde pubblico del quartiere, che riparte con le ripiantumazioni dei pini in via Appia Nuova dopo i drastici abbattimenti dell’estate e degli scorsi anni. Da ieri mattina è iniziato il lavoro di piantumazione con i primi pini trapiantati in via Appia Nuova all’altezza della chiesa di Ognissanti. Saranno i primi di una lunga serie? Aspettiamo con impazienza i nuovi arbusti nei prossimo giorni nella speranza che gli alberi messi a dimora in sostituzione di quelli abbattuti saranno salvaguardati per tutto il tempo necessario al raggiungimento delle dimensioni minime di tutela (3 anni).

(Foto amici dei pini di Roma, Salviamo i pini di via Appia)