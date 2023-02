Via Appia Nuova: crolla un lampione e si appoggia sul palazzo di fronte

In via Appia Nuova, altezza villa Lazzaroni, un lampione si è staccato dalla sua base adagiandosi sul palazzo adiacente. Fortunatamente non è crollato in strada evitando una possibile tragedia. Quello del crollo, improvviso del lampione, è un fatto che ha destato apprensione in zona, visto che il fatto si è verificato su un tratto della via Appia molto frequentato, Stando ai primi rilievi, il crollo improvviso potrebbe essere stato causato dalle sue pessime condizioni e dalla presenza di ruggine alla base. Immediato è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco e del personale della Municipalizzata del Comune per le necessarie verifiche del caso che hanno chiuso un tratto dell’Appia.

(foto pubblicata da Maria Paola Rai – gruppo fb Quartiere Appio-Latino-Tuscolano)