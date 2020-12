Via Appia Nuova: cade un altro pino, danni alle auto in sosta

Un altro pino, l’ennesimo è caduto questa notte in via Appia Nuova, all’altezza di via Enea, creando seri danni a due auto parcheggiate nella carreggiata centrale. Purtroppo il forte temporale unito alle raffiche di vento hanno piegato l’ennesimo pino centenario presente su via Appia Nuova. Finchè non ci sarà una corretta potatura con alleggerimento della chioma e la rimonda del secco, questi fenomeni saranno sempre più frequenti. Vorremmo ricordare inoltre, che il taglio netto degli alberi non è la soluzione per prevenire questi incidenti.

(foto gruppo fb Appio-Latino-Tuscolano….)