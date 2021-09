Via Appia: il video degli scontri tra polizia e manifestanti No Green Pass

Sabato pomeriggio movimentato nel quadrante via Appia San Giovanni dopo la manifestazione dei No Green Pass. In una Piazza San Giovanni molto affollata – tremila i partecipanti per la Questura – si è assistito anche all’ormai famoso intervento dal palco del vicequestore della polizia Nunzia Schilirò, in forza alla Criminalpol al Polo Tuscolano, scrittrice ed ex capo della sezione della Mobile contro le violenze sessuali, che, fuori servizio, ha definito il green pass «illegittimo». Poi gli scontri in via Appia, durante il deflusso, alle 19.30 circa, con una decina di denunciati e altri identificati da Digos e Scientifica nel corso della nottata.