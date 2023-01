Ancora resti archeologici da sottoterra a San Giovanni. Ora succede in via Aosta, dove durante lavori ordinari sul suolo stradale sono emersi resti di un manufatto romano. La strada resta dunque a corsie ridotte, una per ogni lato di marcia, in attesa del termine dei rilievi. I resti sono visibili dalla sede stradale, attraverso i fori al telo verde di contenimento.