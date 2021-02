Via Aosta – Re di Roma: caos totale con le modifiche al traffico

Le piste ciclabili a via Taranto e a via La Spezia stanno determinando la paralisi del traffico in gran parte dell’area di San Giovanni, soprattutto in zona Re di Roma, in alcune ore della giornata.

Per il quarto giorno consecutivo, nonostante la presenza dei vigili, principalmente le strade intorno a piazza Re di Roma e via La Spezia sono completamente paralizzate.

L’immagine mostra via Aosta alle 8 di mattina, con ripercussioni in tutto il quadrante. Blocchi anche in piazzale Appio e in via Magna Grecia. Traffico intensificato in via Taranto e via Foligno.

Molte le proteste dei residenti, affidate principalmente ai social.