Via Amulio: trovata carne avvelenata nel cortile della scuola Tibullo

Questa mattina in Via Amulio , all’interno del cancello dell’istituto Tibullo è stato trovato un grosso pezzo di carne tagliato e ripieno di polvere blu (probabilmente riferibile a metaldeide veleno usato per le lumache). Si sospetta che il “boccone avvelenato” fosse indirizzato a Nuvola, cane del custode della scuola media. Nel pomeriggio verrà presentata regolare denuncia alle autorità competenti, nella speranza che l’autore del vile gesto venga identificato. La segnalazione, evidenziata con un post sul gruppo di quartiere “Quartiere Appio-Latino-Tuscolano”, sottolinea inoltre che il cancello è anche uscita di emergenza della scuola, per cui potrebbe essere utilizzato anche da molti ragazzi che transitano nella zona.

(Foto pubblicata da Alessandro D’Amico – gruppo fb “Quartiere Appio Latino Tuscolano”)