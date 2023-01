Via Amelia: spara e uccide l’ex compagna

È morta ancor prima di arrivare in ospedale la donna di 35 anni ferita dall’ex compagno con alcuni colpi di pistola mentre si trovava in via Amelia traversa di via Nocera Umbra. Nonostante i tentativi dei soccorritori del 118, il suo cuore non ha retto. E’ successo tutto questa notte intorno alle 23 e le notizie sono ancora frammentarie: la donna era insieme all’ex compagno, un uomo di 60 anni al ristorante “Brado” di via Amelia, presto la cena è degenerata in una furibonda lite e appena fuori dal locale l’uomo ha estratto la pistola, aprendo il fuoco in direzione della donna lasciandola agonizzante sulla strada. Appena fuori dal locale l’uomo, un 60enne, è fuggito a bordo di un’auto.