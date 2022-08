Via Albalonga: i messaggi “d’amore” all’inciviltà

Basta farsi una passeggiata nel quartiere, per notare ovunque sacchi lasciati all’esterno dei cassonetti, materassi, mobili disfatti, poltrone, televisori, lavandini. C’è solo una parola per descrivere questo scenario: inciviltà. Una città ormai sommersa dalla spazzatura, e non solo per la mala gestione del comune, ma anche per il menefreghismo di certi romani che scambiano la Capitale per un’immensa discarica abusiva. La riscossa ambientale deve cominciare anche eliminando questi episodi. Come? Le sanzioni ci sono e vanno applicate poi bisogna denunciare questi atti sempre, senza girare la testa dall’altra parte. Un percorso lungo e tortuoso ma necessario se vogliamo ridare dignità a una città ormai allo sbando.