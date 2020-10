Via Acaia: macchia d’olio sull’asfalto, tratto chiuso da una settimana

E’ passata una settimana da quando in seguito alla cospicua perdita di un mezzo pesante la Polizia Locale, constatata la presenza della macchia viscido oleosa sul manto stradale, ha chiuso un tratto di via Acaia, angolo via Satrico. In attesa della pulitura e la restrizione della carreggiata, il traffico si è duplicato in quel tratto già particolarmente problematico in una situazione normale. Tutti a chiedersi quando riaprirà. Sul servizio di pulitura un vero e proprio appalto non c’è: la rimozione di detriti e macchie è rimessa al “buoncuore” di Ama che ha più volte ribadito di non volere e potere espletare il servizio in quanto manca una stipula di una convenzione che, senza indicazione politica, non permette alla municipalizzata di Roma di muoversi. I vigili chiamano ma di fatto l’Ama dice “non è mia competenza”.

(foto fb Claudio Scagnetti)