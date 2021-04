Vetrina sfondata all’Appia Caffè: furto o atto intimidatorio?

La polizia del commissariato Appio indaga su un furto avvenuto ieri notte al bar pasticceria Appia Caffè in via Appia Nuova. I ladri, forse utilizzando un oggetto che però non è stato ritrovato, hanno rotto una delle vetrine introducendosi all’interno e rubando i pochi soldi nella cassa. In un periodo cosi difficile per la categoria dei commercianti, gli sciacalli non si fermano davanti a nulla. Un’aggressione continua alla libertà e alla vita civile della comunità che cerca di riprendersi dalla forte crisi che sta attraversando la Capitale. Non è escluso un atto intimidatorio della criminalità organizzata. Uno degli effetti collaterali del coronavirus è un aumento dell’aggressività della malavita come non si vedeva da anni nel nostro quartiere.

(Foto gruppo fb Appio-Latino e Tuscolano)