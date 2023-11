Vandali in azione nel parco giochi di via Cesare Baronio

I vandali sono tornati a colpire il parco giochi di via Cesare Baronio capolinea del 628: a essere preso di mira è stato questa volta il cancello di ingresso completamente divelto e le altalene spaccate e non piu’ utilizzabili. L’area attrezzata a parco giochi era stata ripristinata da poco ma purtroppo la mamma dei cretini è sempre incinta e ogni tentativo di migliorare il degrado dilagante risulta come al solito vano. A tutto ciò si va ad aggiungere sporcizia e bottiglie sparse un po’ ovunque, un pericolo per mamme e bimbi che frequentano il parchetto nelle ore diurne. La richiesta di istituire la sorveglianza ad hoc, se non un presidio fisso almeno un frequente passaggio degli agenti è ovviamente mera utopia.

(Foto pubblicate da Adamo Liberto – gruppo Quartiere Appio-Latino-Tuscolano)