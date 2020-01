Un drammatico capodanno per un uomo trovato senza vita in un furgone per le consegne alle ore 20 di ieri sera, quando tutte le famiglie si apprestavano a festeggiare l’anno che ci stava lasciando. Stando ai primi rilievi, affidati alla polizia di Roma Capitale, si ipotizza che il corriere, probabilmente consegnando gli ultimi pacchi, sia stato colpito da un infarto. Malgrado i primi soccorsi, per l’uomo non c’e’ stato più nulla da fare.