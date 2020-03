Un Lituano all’Appio Latino: “ho visto gente applaudire fuori dai balconi”

Un bellissimo articolo di un ragazzo lituano , il suo impatto con il nostro quartiere, con la vivacità degli italiani e il loro modo di esorcizzare la paura.

(l’articolo è stato scritto il lituano e tradotto con Google … perdonate gli errori)

“Ho visto l’ultima volta questo scoppio di entusiasmo e gioia globale in Italia nell’estate del 2006. Quindi l’Italia avanzò sui tedeschi nelle semifinali e nelle finali, un tale Matterassi disse qualcosa a Zidane, e i francesi furono sconfitti dopo una serie mozzafiato di rigori. Tutta l’ Italia ha cantato, ballato, sventolato bandiere Ora è simile: le bandiere sventolano nei balconi degli appartamenti, la gente canta, applaude. Solo calcio – il calcio non è niente in questo momento. Al contrario, l’Italia pazza di calcio ha dimenticato i duelli di Serie A, Juventus e Inter. Perfino Ronaldo, che era il dio del calcio, un modello di biancheria intima da uomo, non ricorda più la macchina da punteggio, e ora non c’è quasi nulla. Principalmente un miliardario nascosto da qualche parte. Cosa sta succedendo qui? Che succede? È questa la fase finale di una mania collettiva? Questa era la domanda che avevo ieri, a mezzogiorno, quando sono uscito a dare un’occhiata in giro per la città. Alle dodici le campane delle chiese non suonavano, era silenzioso e non c’era nemmeno la solita abbondanza di aerei Ryanair provenienti dall’aeroporto di Ciampino. Improvvisamente, l’intero distretto di Appio Latino scoppiò in un’ovazione. Inizialmente in un ritmo disordinato, simile a un concerto, di applausi, che si è rapidamente trasformato in un potente fortissimo. Mi sento come se fossi nella sala del Teatro alla Scala di Milano dopo lo spettacolo. Come se un’altra bis fosse stata invitata dal maestro Riccardo Muti. La pandemia di coronavirus fa sì che altri due paesi espandano le restrizioni sulla popolazione. I lituani che vivono in Italia raccontano come fare shopping: tutti devono seguire 6 regole d’oro. E non è tutto.In Italia, la parola magica per resistenza al panico è questa: flashmob. Milioni di italiani in quarantena escono dai loro balconi domestici e applaudono. Applausi per coloro che sono in prima linea in questi giorni – la professione medica. Non agli dei del calcio, né alle star della TV e nemmeno al papa romano. È difficile vedere chi è stato il creatore di questo flashmob, che ha portato la squadra fuori sui balconi e ha diffuso i loro applausi. La notizia è volata da Whatsapp e Facebook, viaggiando da un’edicola all’altra. Le persone applaudivano su balconi, strade, case. Anche quelli che non capivano appieno quello che stava succedendo applaudivano. L’applauso era per gli altri e un po ‘per noi stessi – per essere fermi. Ciò che seguì fu un altro scoppio del patriottismo nazionale. Le bandiere tricolori per i campionati di calcio sono state estratte da armadi e dispense. “Vinceremo! Prevaleremo! ”Il vicino sul balcone inferiore applaudì, agitando il suo tricolore italiano. Vero, il nemico questa volta: invisibile, niente pistole, niente esercito. Quello che non mi ha salutato sulla tromba delle scale l’altro ieri perché eravamo ufficialmente arrabbiati: ho sparato un barbecue in estate nonostante una protesta dal balcone del piano inferiore. Il miserabile conflitto interno è dimenticato. Ora siamo tutti martiri di una pandemia. È vero che non tutte le bandiere di Roma si adattano e piacciono. Non tutti sono tollerati. Su uno dei balconi di Via Iberia, il blu dell’Unione Europea ha recitato. In fondo, un flashmob in miniatura si è riunito, chiedendo che la bandiera fosse appesa. Una controversia geopolitica scoppiò in un tono sinistro: “Ehi, ecco, rotola a Bruxelles! Hai sentito cosa ha detto Lagarde? Abbiamo detto i nostri problemi qui. Decollalo! ”Si scopre che un pensionato non ha sentito Christine Lagarde, il capo della Banca centrale dell’UE, parlare dei problemi finanziari dell’Italia. Le bandiere erano sparite. La sera, alle 18:00, il blocco si immerse nella musica. Cantavano palazzi di appartamenti Appio Latino, tutta Roma, tutta Italia da Aosta a Svizzera a Catania sulla costa meridionale della Sicilia. Vista fantastica, suono fantastico. Ero in Via Acaia e ho girato la testa e ascoltato: le case del dopoguerra dei 10-12 piani e la strada piuttosto stretta creavano un effetto acustico. Qualcuno dalla finestra stava trasmettendo l’inno nazionale italiano “Fratelli d’Italia” – il suono era piuttosto forte. Proprio come nello stadio – prima del fischio dell’inizio della Coppa del Mondo. Quindi uno dei balconi presentava una vestaglia in una vestaglia e sfilava un vecchio pop italiano divertente: “Nel blu dipinto di blu”. Era sostenuto da un condominio dall’altra parte della strada. Più tardi, da qualche parte, emisero i suoni del sassofono e apparve la melodia di Armstrong. Naturalmente, il tono musicale generale di questo concerto improvvisato era piuttosto caotico. Qualcosa come il film di Federico Fellini “Orchestral Rehearsal” quando tutti vogliono suonare ma non c’è melodia perché non c’è direttore. L’Italia lotta con la morte, l’isolamento, il panico lavandosi, cantando, sventolando bandiere. Marcello, il chiosco storico che mi ha venduto il giornale, mi ha scusato con una diagnosi dell’intera nazione: “Voi stranieri non capirete questo. E probabilmente non farai come noi. Ma eccoci qui: l’italiano può chiudere. Ma sarà difficile portarlo al silenzio. “

