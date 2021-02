Un libro sul portico medievale di San Giovanni in Laterano

Il ritrovamento di 42 frammenti marmorei, con inserti in mosaico e resti di iscrizioni, durante il riordino del magazzino sotto il Cortile Ottagono dei Musei Vaticani, è all’origine di questa nuova pubblicazione, disponibile in italiano. Il ritrovamento di 42 frammenti marmorei, con inserti in mosaico e resti di iscrizioni, durante il riordino del magazzino sotto il Cortile Ottagono dei Musei Vaticani, è all’origine di questa nuova pubblicazione, disponibile in italiano.

L’identificazione dei reperti come un fregio marmoreo medievale ha dato infatti inizio a complesse ricerche storico-documentarie, i cui risultati sono riportati in questo volume.

Corredato da splendide immagini a colori, il testo si sviluppa partendo proprio dal ritrovamento e dalla ricomposizione dei lacerti rinvenuti, soffermandosi poi sulle vicende relative all’acquisizione, fino alla scoperta dell’appartenenza dei frammenti al fregio del portico medievale di San Giovanni in Laterano. Seguono le vicende storico-artistiche della basilica, con particolare interesse per la storia iconografica del portico.

La seconda parte del volume è dedicata al restauro dei pezzi, partendo dallo stato di conservazione, la storia dei restauri pregressi, fino alla descrizione degli interventi attuali, con un focus sui risultati delle indagini scientifiche.

In chiusura al volume, l’appendice che riporta i documenti d’archivio in ordine cronologico.