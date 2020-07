Typical Truck Street Food riparte da Villa Fiorelli

Tutto è pronto per un ritorno in grande stile dello Street Food. Da Giovedì 9 Luglio si può tornare ad assaggiare on the road tante cose buone e diverse, in spazi all’aperto, sotto le stelle nelle fresche serate romane, con amici e parenti tra un boccale di birra ed un bicchiere di vino.

Da Giovedì 9 a Domenica 12 luglio, 30 Street Chef posizionati a semi cerchio a bordo dei loro FoodTruck, ApeCar e Stand-Cucina danno vita ad un grande ristorante all’aperto pieno di ghiotte eccellenze on the road. Alle loro spalle il bellissimo parco di Villa Fiorelli, circondato da villette e palazzine di inizio Novecento i nostri Street Chef preparano in diretta piatti gourmet stupendi con ricette della tradizione e gustose sorprese da leccarsi i baffi.

Nel cuore del quartiere Appio Latino-Tuscolano quattro giorni dedicati al cibo da strada preparato in modo espresso da Street Chef accuratamente selezionati per l’evento. La prima tappa romana è arricchita, come sempre, da musica e spettacoli di artisti circensi. Il percorso gourmet prevede tavoli e sedute per tutti, rispettando le normative del piano sicurezza Covid-19. Prelibatezze siciliane, pugliesi, abruzzesi e campane. Piatti gourmet di mare, classici romani e piatti internazionali. Primi e secondi realizzati con ottime materie prime. Panini e fritti da far girare la testa e dolci espressi per tutti i gusti. Per gli amanti della buona birra troverete quella artigianale, cruda e non filtrata. Diverse le tipologie, dalla classica bionda alla vais a quelle più strutturate.

Un festival all’insegna del sano divertimento e dell’ottimo cibo da strada, in scena, prima tappa del Tour TTS 2020. Quattro giorni di festa dedicati a tutta la famiglia, una carovana di bontà per grandi e piccini, nel segno del Typical Truck Street Food.

Ingresso gratuito