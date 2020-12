Ore 21:30 di ieri sabato 26 dicembre. Improvvisamente, in pieno lockdown i quartieri Appio Latino Tuscolano Arco di Travertino, Quadraro Cinecittà rimangono completamente al buio, senza energia elettrica in un silenzio e oscurità surreale. Coinvolta anche l’illuminazione pubblica Un guasto imputabile a cause non ancora comunicate dai gestori del servizio, che ha lasciato le abitazioni e i quartieri al buio per almeno una mezz’ora, in alcuni casi anche un’ora.