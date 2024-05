Tuscolana: Il video della truffa del finto pedone: si butta per terra e finge di essere stato investito

Un uomo sembra voler attraversare le strisce pedonali, prima l’esitazione, poi la simulazione dell’investimento e il successivo tentativo di truffa. È quanto avvenuto in una traversa di via Tuscolana, zona Cinecittà, e quindi smascherato da un abitante della zona che ha ripreso tutta la scena con il proprio cellulare. E’ una truffa sperimentata più volte, come non ricordare l’iconica scena di Verdone nel film Troppo Forte, quando consigliato dal presunto avvocato Alberto Sordi si fa investire per farsi pagare profumatamente. Il trucco è semplice: l’auto passa, il pedone inizia ad attraversare, poi all’improvviso batte le mani sui vetri laterali e si getta per terra. Purtroppo al peggio non c’e’ mai fine.