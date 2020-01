Turismo, Lazio Innova presenterà il Bootcamp Digitale

In occasione del Roma Travel Show, il Salone del Turismo della Capitale in programma dal 31 gennaio al 2 febbraio al Palazzo dei Congressi di Roma, Lazio Innova, in collaborazione con il progetto europeo CAST – Creative Accelerators for Sustainable Tourism, promuove il Bootcamp Turismo Digitale, evento dedicato a imprese e operatori turistici che lavorano su strumenti digitali per la promozione di pacchetti turistici e del territorio.

L’iniziativa, promossa dalla Regione Lazio, è dedicata a imprese, startup, free lance, innovatori, reti di imprese, associazioni e studenti che vogliono approfondire, attraverso la partecipazione al bootcamp, tematiche relative a turismo digitale e marketing turistico.

Il Bootcamp Turismo Digitale prevede due sessioni formative che si terranno il 31 gennaio all’interno del Roma Travel Show – la Fiera del Turismo – e avrà come oggetto I linguaggi digitali per il Turismo e sarà diviso in 2 sessioni:

Nella prima sessione verranno esaminati:

• Linguaggi Digitali

• Web Marketing Plan

• Gli strumenti del social Media Marketing

• Brand Reputation Management

Nella seconda sessione verranno esaminati

• Il Sito Web

• Web Project & Site Management

• Visual Storytelling

• Pianificazione di un set video/fotografico

Nel corso della giornata verranno esaminate anche le seguenti tematiche:

Channel Management, Booking e Distribuzione Diretta, Search Engine Optimization (Seo),Search Engine Marketing / Advertising, Advertising Online,E-Mail Marketing, Content Marketing, Web Analytics

La partecipazione offrirà ai partecipanti l’opportunità di confrontarsi con partner di settore in un ambiente collaborativo e stimolante.

Per partecipare al Bootcamp Turismo Digitale: http://www.lazioinnova.it/news/bootcamp-turismo-digitale/