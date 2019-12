Tromba d’aria a Roma, tragedia sfiorata a via Satrico

Tragedia sfiorata a via Satrico introno a mezzogiorno: tre enormi alberi sono caduti in pieno giorno a causa del vento fino a 50 km/h di queste ore. Poco prima era caduto un altro albero all’interno del cortile della scuola Manzoni di via Vetulonia. La Protezione civile, oltre a varie pattuglie dei vigili urbani si sono recate sul posto. A via Satrico si circola a senso unico, 3 macchine sono rimaste schiacciate sotto i grossi tronchi, per fortuna non si segnala nessun ferito. Ci sono numerose segnalazioni ai Vigili del fuoco. Nella notte la tromba d’aria che ha colpito tutto il nostro territorio ha creato molti danni sopratutto nei terrazzi e nei balconi dei piani più alti. Gazebi, tettoie e dondoli sono volati giù sulle strade fortunatamente senza colpire nessun passante.

(Foto Claudio Scagnetti – Quartiere Appio Tuscolano)