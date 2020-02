Tragedia sfiorata davanti ad Happio, chiocciola gigante si stacca dalla parete del centro commerciale

.

Si sarebbe potuta consumare una tragedia davanti al centro commerciale Happio. Il destino, però, ha fortunatamente deciso diversamente. Una delle chiocciole variopinte, che fanno bella mostra di se appese sulle pareti del centro commerciale è precipitata da diversi metri sfiorando una mamma con bambino che transitavano nei pressi. La testimonianza dell’accaduto arriva tramite post sul gruppo fb del quartiere( Appio-Latino-Tuscolano-Ex-IX Municipio). La signora Cristina M. ha vissuto questa brutta esperienza e fortunatamente ne è stata testimone e non vittima. “Mi è appena caduta davanti la lumacona posta sopra il negozio di cannoli siciliani… Stavo con mio figlio… Sto ancora tremando”. Le chiocciole di Happio sono un’installazione caratterizzate da 126 Chiocciole multicolori di varie dimensioni collocate negli spazi e sulle facciate di HAPPIO. Sono molto pesanti e il distacco di una di esse si potrebbe trasformare in una vera e propria tragedia. Fortuna vuole che l’incidente non abbia fatto registrare feriti e che in quel momento nessuno si è trovato nella traiettoria del grosso “mollusco”.