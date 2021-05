Traffico, venerdì di passione all’Appio

Le riaperture, la voglia di ritorno alla normalità, conseguenze non sempre “rosa e fiori”. E’ stato un venerdì di passione per il traffico a San Giovanni, in particolare tra piazza dei Re di Roma e la Tangenziale Est. Dalle 16 ogni strada della zona è stata caratterizzata da lunghe code. Alle 18,30 un’autombulanza è rimasta bloccata nel percorso da via Nola a via Aosta, ormai obbligato per raggiungere l’ospedale San Giovanni in quanto via Taranto è a senso unico. Sempre più numerosi, in zona, gli incidenti che riguardano i motorini, mentre sui marciapiedi delle strade senza piste ciclabili sono aumentate le biciclette. E’ la città, bellezza. E chissà cosa succederà quando, si spera al più presto, rientrerà l’emergenza Covid, con la riduzione dello smart working particolarmente diffuso soprattutto presso la pubblica amministrazione.