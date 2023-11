Tornano gli storni all’Appio Latino

Quest’anno hanno un po’ tardato, causa cambiamento climatico ma in questi giorni sono tornati a sorvolare il cielo della Capitale e in particolare l’Appio Latino gli storni provenienti dal Nord Europa. La Lipu ne ha stimati nella capitale centinaia di milioni. Sono gioia e delizia per i romani, se da un lato rimaniamo affascinati dalle loro evoluzioni scenografiche di contro dobbiamo affrontare chili di guano che ricoprono auto e marciapiedi. E non si sono fatte attendere le segnalazioni all’ufficio relazioni con il pubblico. Nel nostro quartiere prese d’assalto via Dacia, via Imera, via Altino, piazza Altino, piazza Zama, piazza Re di Roma e piazza di Santa Maria Ausiliatrice.