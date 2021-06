Torna “Cinecittà si Mostra”

Visite animate per tutta la famiglia, esclusivi tour guidati e una nuova mostra fotografica. Per festeggiare i suoi primi 10 anni, Cinecittà si Mostra, l’esposizione permanente degli Studios di Via Tuscolana ha pensato un’estate degna di un grande anniversario con un calendario di nuovi e originali appuntamenti che permetterà a ogni tipo di pubblico di conoscere la storia e i protagonisti del tempio del cinema, vivendo Cinecittà come un “museo a cielo aperto”.

Ad animare i mesi più caldi dell’anno sarà infatti la seconda edizione di Alla luce dell’estate, vera e propria rassegna che potenzia l’offerta culturale messa in campo da Istituto Luce Cinecittà.

Il calendario che va da domenica 27 giugno a domenica 5 settembre prevede appuntamenti ogni weekend con il sabato all’insegna di visite animate e laboratori all’aria aperta per famiglie e ragazzi, e la domenica dedicata ai tour guidati per gli adulti.

Tutti gli eventi sono inclusi nel biglietto d’ingresso di Cinecittà si Mostra e prevedono la prenotazione obbligatoria scrivendo a [email protected]