Tor Vergata, bici, disputato il campionato nazionale crono

Sabato 17 giugno, sul circuito di cinque chilometri a Tor Vergata, si è disputato il Campionato Nazionale di Cronometro individuale ed a coppie del Centro Sportivo Italiano. Busto parallelo al suolo, su un telaio particolarmente aerodinamico, come il casco indossato da molti, e i poggiagomiti per permettere agli avambracci di bucare l’aria, le decine di ciclisti al via del campionato del CSI hanno dato il meglio nella prova contro il tempo.

In un percorso regolare e semipianeggiante di una giornata particolarmente ventilata sul circuito dell’ArchiGinnasio il più veloce sui due giri (10 km) della prova individuale è stato il pontino Giovanni Rinicella del Team Nardecchia Montini, giunto al traguardo M2 in 13:40:00, 8 secondi meglio del campione M6, il suo compagno di squadra Marco Romanello, tesserato anch’egli con il CSI Latina. Il terzo miglior tempo di giornata (14:13:14) è stato quello fatto registrare dallo M4 lombardo Federico Acciai, del CSI Pavia in maglia Sanetti Sport Grisù, davanti ad un altro laziale lauratosi campione nazionale, il Master 5 Maurizio Carbone della Ciclistica Aprilia. Tra i giovani Elite Sport, il successo nazionale è andato quindi a Gianluca Magnante della società Santa Marinella Cicli Montanini. Tra le donne, prima Ana Maria Risca, della New Mario Pupilli Fermo, che ha saputo trionfare anche nella speciale prova “Lui e Lei” dedicata a coppie miste, un uomo e una donna. Sui tre giri (15 km) della prova in tandem, due sono state le coppie d’oro per il comitato fermano: negli under 40 Risca concede il bis sul traguardo nazionale insieme a Luca Bonifazi. Negli over 40, e con un tempo inferiore ai compagni di club, vincono Cinzia Zacconi e Massimo Viozzi, nella vita moglie e marito, pluridecorati nel ciclismo CSI con collezioni di maglie tricolori in casa tra cross, strada e cronometro conquistate. Meglio dei due sposi hanno fatto solamente i due campioni della fascia C (50-59 anni), Mario Carlesso e Franco Marocchi: 22:05:66 il crono dei due neo campioni della Leonessa Brescia, arrivati dalla Lombardia e capaci di tenere la migliore velocità media tra i partecipanti. In fascia A (19-39 anni) il successo è andato invece ai marchigiani Roberto Ripani e Gianni Costanzi della Adria & Sibilla Fermo, con quest’ultimo salito sul podio M1 anche nel singolo. Infine premiata al traguardo con il titolo tricolore la coppia romana di ultra60enni del GS Elettrofonteiana formata da Luigi Santonico e Franco Martinelli, anche lui doppiamente d’oro, avendo prima conquistato la maglia M8 nella 10 km individuale corsa in 14:52.39. Nel corso della mattinata, ad applaudire i cronomen arancioblu, presenti tra gli altri il presidente del CSI Lazio, Daniele Rosini, e il responsabile della Commissione tecnica nazionale di ciclismo CSI, Biagio Nicola Saccoccio. Ottima l’organizzazione curata dalla Commissione Ciclismo Csi Lazio, dal suo presidente Enzo Martino e dal segretario Marco Petrella.