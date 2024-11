Tenuta di Fiorano, un’eccellenza a via di Fioranello

Sabato 16 novembre, la Tenuta di Fiorano, in collaborazione con Hosteria Amedeo e Magnolia Eventi, ha inaugurato “Campagne Romane,” un percorso enogastronomico che si terrà nei weekend e durante le festività natalizie, dal 30 novembre al 6 gennaio. Gli ospiti potranno scoprire l’autenticità dei sapori locali, immersi nella natura e tra le storiche vigne della campagna romana, a pochi chilometri dal centro della Capitale.

L’evento d’apertura ha visto la partecipazione di giornalisti locali, esperti del settore food & wine, nazionali attenti ai temi green e un gruppo selezionato di influencer e blogger. Gli ospiti, sono stati accolti alle 11.30 all’ingresso della tenuta per addentrarsi in un percorso guidato nel mondo dei vini, che ha avuto inizio con una visita alle cantine. La giornata è proseguita nella villa della Tenuta, dove, dopo un aperitivo di benvenuto, il Principe Alessandro Boncompagni Ludovisi, insieme al suo staff, ha illustrato le etichette della Tenuta di Fiorano e i metodi di produzione, attraverso una degustazione appositamente curata di tutte le etichette. Durante il pranzo sono state servite le migliori portate firmate dal ristorante Amedeo, per un’esperienza enogastronomica che valorizza l’eccellenza locale.

In particolare:

Polpettine fritte di cavolo nero

Maritozzetto con pollo alla cacciatora

Lingua arrosto

Carciofo arrosto con caciocavallo e amaro

Ravioli di maiale, funghi e mosto

Stracotto di manzo con rape e puntarelle

Cremoso al fondente e arancia

Tra le pietanze più apprezzate dagli ospiti, i maritozzi con pollo alla cacciatora e i ravioli alla crema di funghi si sono distinti per le porzioni generose e il gusto avvolgente. E’ stata valutata molto positivamente anche l’opzione vegetariana.

Questa anteprima ha inaugurato un ciclo di eventi in cui Hosteria Amedeo si trasferisce alla Tenuta di Fiorano per proporre menu esclusivi e stagionali, che si possono gustare sempre solo a pranzo, tranne per la cena del veglione di Capodanno.

“Campagne Romane” è un omaggio al territorio e alla sua tradizione enogastronomica. La Tenuta di Fiorano, che si estende all’interno del Parco dell’Appia Antica, è una realtà di coltivazione biologica e natura incontaminata, rinomata per i suoi premiati vini, Fiorano Rosso e Fiorano Bianco. Ogni degustazione offre un’esperienza che unisce la qualità vitivinicola del Lazio alla scoperta delle sue radici. Ogni weekend propone un menu unico con specialità fuori carta, studiato per esaltare i prodotti locali, in abbinamento ai vini della Tenuta. Il programma include visite guidate alle cantine, masterclass sui vini, wine trekking, percorsi in ebike e concerti dal vivo. È prevista anche un’area dedicata ai bambini, per rendere l’esperienza accogliente anche per le famiglie.

Date principali:

30 novembre – 1 dicembre: Pranzo di apertura con Degustazione formaggi dell’Azienda Agricola Ammano a partire dalle 11.30

con dell’Azienda Agricola Ammano a partire dalle 11.30 25 dicembre: Pranzo di Natale

31 dicembre: Cena di San Silvestro

1 gennaio: Pranzo di Capodanno

Eventi in programma:

7 dicembre alle 11.30: Apiarium , lezione per bambini sul miele

alle 11.30: , lezione per bambini sul miele 8 dicembre : Tra mare e vulcano – Masterclass con Jacopo Manni, che esplorerà l’inconfondibile identità dei vini della Tenuta di Fiorano

: – Masterclass con Jacopo Manni, che esplorerà l’inconfondibile identità dei vini della Tenuta di Fiorano 14 dicembre : Laboratorio sensoriale a cura di Claudia Rubeo (11.30-12.30), costo 20€ a persona (max 20 pax) Aperitivo + Concerto jazz con il Gianluca Robustelli Trio

:

Percorso in Ebike

In programmazione anche un Percorso in Ebike a cura di BikeSquare, con degustazione.

L’obiettivo dell’iniziativa

“Campagne Romane” nasce per promuovere la cultura del buon vino e della cucina laziale, permettendo a un pubblico ampio di scoprire l’eccellenza della Tenuta di Fiorano e la sua ospitalità. La collaborazione con Hosteria Amedeo e Magnolia Eventi rappresenta un connubio tra tradizione e innovazione, dove il cibo e il vino diventano autentica espressione del territorio.

Informazioni e prenotazioni

È richiesta la prenotazione. Per maggiori dettagli, si prega di contattare:

– Magnolia Eventi: [email protected]

– Tenuta di Fiorano: Via di Fioranello, 19, Roma – Telefono: +393429556289

– Hosteria Amedeo: +393286296252

“Campagne Romane” rappresenta un’opportunità unica per esplorare e celebrare le tradizioni e i sapori della campagna romana, in una cornice di charme autentico. Vi aspettiamo per un viaggio tra natura, gusto e convivialità.

(Valerio Castellotti)