Tentato furto all’ ufficio postale di via Taranto

E’ riuscito ad entrare all’interno dell’ ufficio postale di via Taranto, sfondando una vetrata esterna. Ma la manovra non è passata inosservata e alcuni passanti hanno allertato le forze dell’ordine. Quando gli agenti del commissariato di San Giovanni sono arrivati sul posto lo hanno trovato mentre frugava all’interno delle postazioni di lavoro.L’uomo, un iracheno di 49anni, all’atto del controllo, ha opposto resistenza ma, grazie all’ausilio di altre pattuglie, è stato bloccato e accompagnato negli uffici di polizia dove è stato arrestato per tentato furto aggravato.