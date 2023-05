Tentano furto in autorimessa, arrestati

Una coppia ha tentato un furto in un’autorimessa in zona piazza dei Re di Roma. I due, di prima mattina, hanno sottratto delle chiavi di autovetture e le hanno infilate in un bustone pieno di panni, sperando di farla franca. Sono stati però individuati dal custode del garage attraverso le telecamere. Hanno quindi tentato una fuga, infilandosi in un condominio della zona. Ma il pronto intervento delle forze dell’ordine, intervenute in forze, ha permesso di bloccarli. I carabinieri hanno quindi recuperato la refurtiva, tra cui i numerosi mazzi di chiavi delle automobili.