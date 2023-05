Teatro Villa Lazzaroni: in scena lo spettacolo gratuito “Imbecilli”

Sarà in scena dal 19 al 21 maggio al Teatro di Villa Lazzaroni lo spettacolo ‘lmbecilli’ dal romanzo ‘Bouvard et Pécuchet’ di Gustave Flaubert, con Sergio Basile e Gianluigi Fogacci, adattamento e regia di Sergio Basile.

Si può parlare di una strana coppia quando un autore ci presenta due personaggi che esistono solo l’uno in funzione dell’altro. Pur essendo ontologicamente distinti non sono concepibili come entità separate.

𝐈𝐌𝐁𝐄𝐂𝐈𝐋𝐋𝐈 da 𝑩𝒐𝒖𝒗𝒂𝒓𝒅 𝒆𝒕 𝑷𝒆́𝒄𝒖𝒄𝒉𝒆𝒕 di Gustave Flaubert