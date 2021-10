Teatro Roma (via Umbertide), “Storyquick” a novembre

“Storyquick” è una moderna e originale idea artistica, binomio di umorismo e musica. In questo debutto teatrale funge da macchina del tempo e ci riporta in un magico decennio “Gli anni ottanta”, un periodo dove sono caduti muri e il mondo è cambiato per sempre.

In Italia abbiamo vissuto di tutto, o quasi, siamo stati: colorati e ottimisti, cinici e edonisti, signori della moda e maestri di stile, premi Nobel e campioni del mondo.

Non guardavamo più all’America e non soffrivamo più di esterofilia, ma erano tutti gli altri che guardavano a noi con ammirazione.

Nel Bel Paese tornarono ad esibirsi i grandi artisti internazionali e quando rincasavano erano diventati un pò italiani anche loro.

Eravamo tornati al centro del mondo e Roma respirava una nuova “Dolce Vita”, nelle discoteche dove ci si ritrovava per ballare ed assaporare quel periodo magico, nelle storie della sua gente raccontate attraverso i cantautori e il cinema, nelle vie di una città che si riscopriva Caput Mundi.

Dieci anni possono essere pochi oppure troppo, secondo i punti di vista, sicuramente erano anni felici ma nessuno ce lo aveva detto.

Racconteremo quel decennio con sketch, monologhi e canzoni, per tuffarci nei ricordi, ridere di come eravamo e riscoprire un passato che ci ha reso ciò che siamo oggi.

Il tutto in “Storyquick”, il Carosello dei Comici Cantanti e dei Cantanti Comici, Teatro Roma dal 5 al 7 novembre 2021 – [email protected] – 06 78 50 628

DAL 5 al 7 NOVEMBRE 2021

“Storyquick”

Con Lallo Circosta, Marco Facchini, Lavinia Fiorani, Fabrizio Gaetani, Francesca Nunzi.

Un’idea di Roberto Galliani