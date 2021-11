Teatro Roma (via Umbertide): “L’ultima coppia del mondo”

“L’ultima coppia del mondo” di Marco Capretti, Federico Moccia e Valter Delle Donne con Marco Capretti, Gennaro Calabrese, Livia Cascarano, regia di Federico Moccia, andrà in scena dal 30 novembre al 12 dicembre 2021 preso il teatro Roma di via Umbertide, a Santa Maria Ausiliatrice (Tuscolana).

LA TRAMA – L’umanità ha di nuovo raggiunto il punto di non ritorno. Dio, a malincuore, ha deciso di adottare le maniere forti con un moderno diluvio universale, ma gli sovviene un ultimo ripensamento.

Egli si svelerà a tutti e prima di spingere il tasto “reset” decide di dare un’ultima possibilità alle sue creature, non con un nuovo Noè, ma con due attuali Adamo ed Eva.

Marco e Simona sono gli “eletti’, ma in effetti sono arrivati alla prova finale per una serie di coincidenze e di imprevisti “burocratici”.

I nostri Eroi per caso, dovranno affrontare sette prove: una per ogni vizio capitale. Se le supereranno, il diluvio sarà rinviato a data da destinarsi.

I novelli Adamo ed Eva riusciranno a convincere Dio a ripensarci?

Prova dopo prova, scopriremo quanto la nostra quotidianità sia caratterizzata da risvolti comici e come l’uomo, se messo alle strette, sia in grado di reagire con umorismo e praticità. Siete pronti per il giudizio universale?

Se vi salverete dal diluvio, sicuramente non potrete fuggire da una pioggia di risate!

Teatro Roma – [email protected] – 06.7850626

dal 30 novembre al 12 dicembre 2021 dal Martedì al Venerdì ore 21:00; Sabato doppio spettacolo ore 17:00 e ore 21:00; Domenica ore 17:30